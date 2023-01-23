『christian dada 19ss ARAKI print shirt【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 56分に出品され03月18日 16時 56分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 christian dada 19ssの中でも名作のprint shirtです。

レーヨン素材でとても着心地が良いです。





サイズ48



タグ、替えボタン等付属品は全て揃ってます。

襟元に少し汚れがあります。着ている状態からでは見えません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンダダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ christian

dada

19ss

ARAKI

print

shirt