『貨幣セット まとめ売り【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 20時 42分に出品され03月30日 20時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 貨幣セット 12枚



1988

1988

1989

1989

1989

1990

1990

1990

1991

1991

1995

1996





国...日本



種類...近代貨幣 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション 商品の状態: 目立った傷や汚れなし