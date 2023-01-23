『貨幣セット まとめ売り【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 20時 42分に出品され03月30日 20時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
EXPO70 万国博覧会記念メダル
¥ 69520
1円銀貨 明治36年 26.98g 古銭 一圓 一円銀貨
¥ 9750
カイザークラフトテディベアスタンペリアテディベア12インチペーパー紙モノ
¥ 7799
新20円金貨、明治45年、未使用に近いピカピカして極美品28万‼️の品！
¥ 11700
造幣局純金メダル四季シリーズ秋
¥ 128700
人気高騰！！ 1980 ヤングエリザベス ソブリン 金貨 NGC PF70
¥ 105280
中国銀貨 古銭 渡来銭幣 中華民国十五年 山東省金幣 龍鳳銀幣 L506
¥ 12896
中国銀行 旧貨幣 5元
¥ 7800
ロシアワールドカップ 2018年記念コイン 銀貨
¥ 14000
航空幕僚長記念メダル
¥ 12870
国鉄 温度 鉄道 国鉄温度計 BIMETAL THERMOMETER
¥ 12957
2100❣️ ローズクォーツ 原石 天然石 水晶 パワーストーン 紅水晶
¥ 10296
鹿島臨海鉄道新鉾田駅 硬券乗車券（帆引き船）
¥ 4400000
【世界100枚限定】 メイプルリーフ 銀貨 メキシカンスケルトン 1 1オンス
¥ 10920
銀貨 2012年 イギリス女王即位60周年記念銀貨セット
¥ 87450
貿易銀 円銀 大日本 明治八年 トーン 銀貨
¥ 11362
キューティキャット いろいろ 家具 まとめ売り 人形 ３体
¥ 10400
ゴビ瑪瑙 原石 S798 ゴビアゲート 天眼石 鉱物 パワーストーン 15.8ｇ
¥ 7020
落札価格9360円
35 入札履歴
終了
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