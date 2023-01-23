『FENDI トートバッグ 傷有り【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 06時 45分に出品され03月18日 06時 45分に終了予定です。即決価格は11,232円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース

ショルダー

肩がけ



2305.26587.098



AACD加盟店にて購入



未使用ですが保管時にひっかけ傷があります

神経質な方はご遠慮下さい



あんしん鑑定ご希望の方は変更しますので遠慮なくコメント下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

トートバッグ 傷有り