『tina jojun ワンピース グリーン Mサイズ 新品未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 18分に出品され04月27日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 tina jojunのワンピースです。

完売品で、もう販売されていない商品です。



新品未使用タグ付きです。Mサイズです。



size M

着丈：82.5

バスト：84

ウエスト：77

ヒップ：98

裏地丈：73



即購入OKです。



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お値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ティーナジョジュン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ tina

jojun

ワンピース グリーン

Mサイズ 完売品 新品未使用