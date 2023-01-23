『herlipto ワンピース フローラルワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 09時 27分に出品され03月25日 09時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 herlipto Lace Trimmed Floral Dress

フローラルワンピース

pearl blue M size



公式オンラインショップで購入しました

購入後、3～4回程着用しました

最後の着用後、自宅で洗濯してからクリーニングに出してます



即購入可能です

質問等あればお気軽にコメントお願いいたします



#herlipto #ハーリップトゥー #小嶋陽菜 #こじはる #ワンピース #フローラルワンピース #LaceTrimmedFloralDress



【商品説明】

上品で優しい色使いが印象的なボタニカル調のフローラルプリントドレス。

繊細なピンタックワークとレーストリミングディテールが魅力のHer lip toらしさが凝縮された一枚。フロントとバックスタイルが美しい両Vデザインで大人の女性らしいエレガントさを表現。

肌触り、着心地にこだわった滑らかな素材を使用。

バスト下の切り替えから控えめなマーメイドシルエットへと流れるゆったりとしたフィットに仕立てられています。



カラー···ブルー

柄···花柄

季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ herlipto

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フローラルワンピース