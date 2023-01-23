『美品／撮影2361枚 Panasonic LUMIX GM1S ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 17時 24分に出品され03月12日 17時 24分に終了予定です。即決価格は25,208円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic DMC−GM1S DMC-GM1SK



GM1シリーズは複数台所有しているので、あまり使う機会がないため、コレクションを売却します。



ショット数も2,361枚と少なく、状態の良い個体です。



革ケースをつけて利用していたので、写真で確認いただくとわかるとおり、目立った傷、スレがない美品状態です。



使わない時は防湿庫で管理していました。



5000円ほどで購入した革ケースとストラップもおつけします。



LUMIX S9より小型で機動力あり、SNS目的の撮影利用なら大差は感じられません。持ち運びに最適です。



値下げ交渉はご遠慮ください。





●出品内容

LUMIX GM1S ブラウン（液晶保護シート付き）

LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6（レンズキャップあり、キットレンズのためリアキャップなし）

説明書

DVD

保証書（未記入）

充電器

電池

ストラップ（未使用）

USBケーブル

元箱 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック