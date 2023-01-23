『希少 Carhartt カーハート サンタフェジャケットMOS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 05時 42分に出品され03月28日 05時 42分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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寄りの写真は色が薄く見えることがありますが、色褪せではないため、安心して検討して頂ければと思います(^ ^)





●ブランド... Carhartt カーハート







●カラー... モスグリーン Green







●商品説明...カーハートのサンタフェジャケット、中でも人気のカラー！

中綿で防寒性もあり、着用しやすいモデル！

状態も良く、リブのへたりもありません。





●状態・・・かなり状態は良いです。破れ、汚れなどはありません。





●表記サイズ・・・ Ｌ







●実寸・・・着丈・・・67



身幅・・・62



肩幅・・・54

袖丈・・・66





（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご容赦ください。）







★usedである事をご理解の上、ご検討ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

Carhartt

カーハート

サンタフェジャケットMOS