『NIKE ナイキ リバーシブル ダウンジャケット ヌプシ チェックy2k 00s【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 22時 06分に出品され04月11日 22時 06分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♪ご覧いただきましてありがとうございます♪



▪︎アイテム

NIKE ナイキ ダウンジャケット

チェックリバーシブル



▪︎サイズ L

着丈：約72cm

肩幅：約47cm

身幅：約58cm

袖丈：約67cm



※素人採寸のためご理解くださいませ。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。





▪︎コンディション

特に目立った傷や汚れはございません。

当方としては美品のうちかと思います。



▪︎カラー

ブラック グレー



※即購入OKです

※お値段交渉の際にはご希望金額のご提示をお願いいたします





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#ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

ナイキ

リバーシブル

ダウンジャケット ヌプシ チェックy2k

00s