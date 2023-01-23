『1960s Vintage Folk Art Pottery ウベダ IDEE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 09分に出品され03月13日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今日限定で値下げします

15000→12750円



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最後まで良い取引に心がけますので、よろしくお願いします。





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お値引きなどは複数購入の方のみ、お気持ち程度値引きさせてもらいますので、ご気軽にコメントくださいね。



すり替え防止やアンティーク商品の為に

どんな場合でも返金や返品などは出来ませんのでご理解ください



詳細



◯生産国

Spain



◯年代

1960年代



◯サイズ

高さ約28cm

最大縦横約19.5cm

最大口幅約6.5cm

(詳しくは写真で確認してくださいね)



◯説明

約60年以上前の商品です



スペインに旅行に行った際に

ウベダ（Úbeda）で購入しました



ウベダは

スペインのアンダルシア自治州に位置するハエン県の美しい町で、その歴史的な建築と文化的な遺産で知られています



とてもキレイな色使いで

存在感もあり

お部屋に合わせやすいですょ



他にもウベダを出品しています



状態は

個人的ですが、ワレやカケも無く

コンディションは良い状態だと思います

シールもまだ残っています



古い花瓶になりますので、水は入れて確認していません。置物としてお考えください

(used商品て事を必ずご理解お願いいたします。状態は写真で確認ください)



他にも北欧 イギリス フランス アメリカ 日本の

ヴィンテージやアンティークなでを出品してますので、よろしくお願いします。



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