『イルビゾンテ レザー ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 18時 08分に出品され03月12日 18時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆アイテム

イルビゾンテ

ショルダーバッグ レザー

ブラウン系 オレンジ系



◆サイズ

縦:26センチ

横:29センチ

マチ:13センチ

ショルダー:72〜100センチ



参考定価:71,400円



◆状態

中古品なので一定の使用感はありますが、

目立つようなキズや汚れはなさそうです☆

大手リサイクルショップで購入しております^_^



2〜3日で発送します！



カラー···ブラウン

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ レザー ショルダーバッグ