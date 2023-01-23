『HUMANMADE BACKPACK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 18時 23分に出品され03月07日 18時 23分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品番：HM28GD005

素材：100% NYLON

PARTLY PVC

COLOR：BLACK/NAVY/PURPLE





SIZE F

SPEC

(cm)

高さ43.5

幅30

マチ14





即購入可能です。

どうぞよろしくお願いいたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HUMANMADE

BACKPACK