『⭐️未使用品⭐️Anker PowerHouse 90 USB-C 45W出力【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 26分に出品され03月19日 04時 26分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️未使用品⭐️

Anker PowerHouse 90



本体のみの発送になります。

開封のみで使用しないです！

多少のキズがあります。

ご確認よろしくお願いします。



神経質な方の購入はお控えください。

返品等は受け付けていませんのでよろしくお願いします。



最大出力100Wの純正弦波AC出力ポート、最大出力45WのUSB-Cポートおよび合計最大出力15Wの2つのUSB-Aポートを搭載した小型ポータブル電源



製品の仕様



サイズ：約201 × 120 × 31mm



重さ：約845g



USB-C 入力：5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)



出力：



・AC：110V ~ 0.91A, 60Hz, 100W (瞬間最大125W)



・USB-A：5V=3A (各ポート最大12W / 合計最大15W)



・USB-C：5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)



4ポート合計最大出力：160W



バッテリー容量：24,000mAh / 87.6Wh



#Anker

#PowerHouse

#モバイルバッテリー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンカー