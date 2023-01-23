『CANADA GOOSE ダウンジャケット 黒 ファー付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 20時 56分に出品され04月28日 20時 56分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

CANADA GOOSEは、極寒の環境でも耐えうる高品質なアウターウェアを提供するブランドとして知られています。このダウンジャケットは、その信頼性と耐久性を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

シンプルでスタイリッシュな黒色のデザインは、どんなシーンにもマッチします。また、ファー付きフードは防寒性を高め、寒い季節に最適です。



【快適さと暖かさ】

高品質なダウン素材が使用されており、優れた保温性を提供します。寒い冬の日でも快適に過ごせる一着です。



- ブランド: CANADA GOOSE

- 色: 黒

- フード: ファー付き

- タグ: CANADA GOOSE



袖が少し擦れて白くなっています。

使用感あり。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSE

ダウンジャケット

黒

ファー付き