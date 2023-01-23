『WORLD CHAMPION A-2 レザージャケット 牛革 ビンテージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 51分に出品され04月04日 04時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 70年代あたりのA-2のレザージャケットです。

日本製で革としっかりしており長く愛用できること間違い無いです。

裏地はポリエステルですが袖はキルティングがされています。

ジッパーはYKKです。



肩幅 43.0センチ

身幅 55.0センチ

袖丈 52.5センチ

着丈 61.0センチ



カラー···ブラウン



レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WORLD

CHAMPION



A-2



レザージャケット 牛革 ビンテージ