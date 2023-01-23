『4/12まで限定価格！ナイキ【NIKE】/ W NIKE TC 7900【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 05時 07分に出品され04月17日 05時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ナイキ【NIKE】/ W NIKE TC 7900

スニーカー

25cm

3回、いずれも習い事の送迎等の短時間のみ着用。

箱はありません。



検品はしておりますが、あくまでも素人検品、素人の自宅保管です。ご理解ご了承いただける方でお願いいたします。

神経質な方、細かいことが気になる方は、よくお考えの上、ご購入いただければと思います。

なるべく迅速に対応できるように心がけておりますが、小さな子供がおりますため、発送まで多少お時間かかる場合がございます。ご了承ください。



どうぞよろしくお願いいたします(^^)



12999 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 4/12まで限定価格！ナイキ【NIKE】/

W

NIKE

TC

7900