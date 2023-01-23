『ディオール カナージュ トートバッグ レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 30分に出品され04月02日 10時 30分に終了予定です。即決価格は15,657円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数多くの中からお選びいただきありがとうございます(^^)

お値下げ交渉お気軽に^ ^

美品のブランド品を多数出品していますので、よろしければこちらからご覧ください(^^)

#リーカズ本舗



こちら大手リユースショップ購入の確実正規品となります^ ^

安心してご購入ください(^^)



【クリスチャンディオール ショルダーバッグ 】の出品です^ ^



【size】多少の誤差はございますのでご了承ください。

縦 : 約23cm

横 : 約27cm

マチ : 約9cm

ハンドル高さ:約24㎝



【カラー】

ブラック

※多少の色味の違いがある場合がございますので、ご了承ください



【condition】

こちらレザー素材につき光の角度で浮かび上がる薄いスレこそありますが、その他目立った綺麗な状態となります(^^)

金具も若干のスレはありますが、ビンテージ品ときては綺麗です^ ^

内側も非常に綺麗で使用感を感じません(^^)

詳しくはお写真をご確認の上ご購入くださいませ^ ^



気に入ったアイテムが見つかりましたら

1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！



まとめてのご購入の場合は割引致しますので、お気軽にご連絡くださいませ(^^)



#ディオール

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#レザー

#トートバッグ

#ハンドバッグ



カラー···ブラック

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ディオール カナージュ トートバッグ レザー ハンドバッグ ショルダーバッグ