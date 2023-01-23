『■美品■ルイヴィトン LOUIS VUITTON サックバンドリエール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 50分に出品され04月30日 16時 50分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名

ルイヴィトン

LOUIS VUITTON



カラー

ブラウン



型番

M51364



素材

モノグラム

レザー



サイズ

W 約35cm

H 約22cm

底 約7cm



ポケット

中 ポケット×3



状態

全体的にとても綺麗な状態です！中古品のため、わずかにスレ、使用感がございます。(写真参照ください)

まだまだ使っていただける商品です。

斜めがけ、肩掛け可能です♪



こちらの商品は大手リサイクルショップにて本物であると鑑定済みです。安心してご検討ください。

あくまで中古品となります。

神経質な方は購入をお控え頂きます様お願いいたします。

美品と記載している商品は素人検品での美品ですので認識の差に相違がある場合がございます。状態をさらに詳しく知りたい場合は、購入前に是非ご質問いただけますと幸いです。



発送について

ヤマト便にて匿名発送します！

補償ありの安心な発送方法です♪



梱包について

不織布に包んで、雨などに強い梱包材、または専用のボックスを使って丁寧に発送させていただきます♪



お互い気持ちの良い取引が出来るよう、精一杯頑張らせていただきます。

よろしくお願い致します。



古物商許可証

東京都公安委員会

第305512121035号



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