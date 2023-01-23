『極美品 ポーター フリースタイル ボディバッグ ブラック PORTER 黒 鞄【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 16時 41分に出品され03月30日 16時 41分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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定価29,000円ほど！



極美品ポーターのフリースタイル

ワンショルダーバッグ・ボディバッグです。



タンカーやヒートに続き、ポーターの中でも定番◎





【サイズcm】

H:29

W:17

D:20







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簡易包装で、原則1〜2日で発送いたします。

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品

ポーター

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ブラック

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黒

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