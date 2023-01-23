『M-65 フィールドパンツ 67年【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 04時 00分に出品され03月31日 04時 00分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M-65フィールドパンツになります

67年製

Sサイズ

アルミジッパーです

古着ですが良い状態です

目立ったシミ・汚れは見られません



年代物の古着になります

神経質な方は購入をお控え下さい









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VINTAGE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ M-65

フィールドパンツ 67年