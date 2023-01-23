『イヴサンローラン ショルダーバッグ レザー ブラック リザード フラップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 00時 17分に出品され04月06日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品情報

Yves Saint Laurent イヴ サン ローラン YSL リザード ショルダーバッグ ポシェット フラップ レザー 本革 黒 ブラック 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け レディース



○仕様

メインポケット×3

ファスナーポケット×１

オープンポケット×2（外側に1つあり）



○サイズ

タテ 約24cm

ヨコ 約22.5cm

マチ 約6cm

持ち手 長さ 最長約79cm、最短約67cm



平置き実寸。(若干の誤差はご容赦ください。)



○状態

使用感やスレ傷や内側の劣化等ございますので画像でご確認ください。



※vintage品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いいたします。

気になる点がございましたら気軽にコメントを下さい。



○カラー

ブラック



※お色に関しましては主観で判断しておりますので、正規カラーなどとは言いまわし等が異なる場合がございます。



○素材

レザー



○付属品

なし



○USED品について

自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など中古商品にご理解がない方は購入お控えください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

など



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☆他にも色々出品しております☆



#kanoaALL



是非ご覧ください(*^^*)❤︎



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○お願い

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、画像はお使いの端末によりお色が違って見える場合がございます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますm(_ _)m



［管理番号 568-00570904］ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イヴサンローラン

ショルダーバッグ

レザー

ブラック

リザード

フラップ