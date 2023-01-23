『【NIKE】80s トラックジャケット 刺繍ロゴ S ハイネック トレンド型【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 05時 40分に出品され03月06日 05時 40分に終了予定です。即決価格は10,127円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ブランド

NIKE

ナイキ



●アイテム

80年代 NIKEのトラックジャケット。

現行トレンドの元ネタとなっているハイネック型です。

ネイビーとスカイブルーの最高配色でブリットポップはもちろんのことポストパンクにも相性抜群！



お洒落な人ほどトップはジャストサイズを好む傾向になった昨今にしっかりとハマるアイテムです♡



●状態

タグ付きです。

※汚れや穴がないか、しっかりと確認しておりますが、見落としている場合もございます。

古着ということを前提として御理解頂けましたら幸いです。



●サイズ

表記 『 S サイズ 』

・着丈60cm

・肩幅 ラグランの為、計測不可

・身幅53cm

・袖丈70cm ラグランの為、首元から計測



素人採寸なので、多少の誤差は御了承頂けますと幸いで御座います。



●カラー

スカイブルー

ネイビー



●素材

本体 : ポリエステル95% 綿5%

部分 : ポリエステル100%



●その他商品はこちらより

#アレックスとジュリアン

#アレックスとジュリアン_トラックジャケット



●発送

購入後基本的には【1日〜2日】を目指しておりますが、土日祝や予定があった場合は少しお時間を頂きますのでご理解くださいませ。



お急ぎの場合は商品コメント欄にてお知らせください！



※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認くださいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【NIKE】80s

トラックジャケット

刺繍ロゴ

S

ハイネック

トレンド型