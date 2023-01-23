『FRAMe WORK Champion 別注ハーフZIP リバースウィーブ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 18時 47分に出品され04月07日 18時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRAMeWORK フレームワーク

チャンピオンの別注スエット





今年も出ていますがベージュは展開されていないカラーなので貴重です。

着用5回ほどなので裏起毛の毛羽立ちなどもなく

美品かと思います^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フレームワーク

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レディース

トップス タグ FRAMe

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別注ハーフZIP

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