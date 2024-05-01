『Nike Air Jordan 11 Retro Low【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 13時 50分に出品され03月15日 13時 50分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024.5月に販売されたスペースジャムカラーです

自宅で5分ほど履きましたが残念ながら足に合わず痛みが出てしまったので出品します。

価格は購入時の定価です。

よろしくお願いします。



【デザイン】

エレガントな黒と白の配色が特徴のエア ジョーダン 11 レトロ ローは、スタイリッシュな外観を持ちながら、バスケットボールシューズとしての機能性も兼ね備えています。



【快適性】

柔らかい素材とクッション性のあるソールが、長時間の使用でも快適さを提供します。フットウェアとしてのパフォーマンスを最大限に引き出します。



【パフォーマンス】

優れたトラクションとサポートを提供し、コート上での動きをサポートします。バスケットボールプレイヤーにとって理想的な選択です。



- ブランド: Nike

- モデル名: Air Jordan 11 Retro Low

- サイズ: 9.5

- 型番: FV5104-004

- 色: ブラック/ホワイト/バーシティロイヤル



対象···大人用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ