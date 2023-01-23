『コーチ ショルダーバッグ 26 ブラック クロスボディバッグ 73995【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 58分に出品され04月12日 08時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仕様

スナップ開閉式

内側ファスナーポケット×1

内側に多機能ポケット×1

取り外し可能なショートショルダーストラップの長さ：18cm

取り外し可能なロングストラップタイプから本体までの長さ：約54cm



カラー：ブラック





サイズ

幅：約26cm、高さ：約15cm、マチ：約8cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。







付属品

ショッピングバッグ、ケアカード、紙袋、コーチ保存袋



海外コーチアウトレット購入品です。





【アウトレット商品について】

アウトレット品とは、大きな傷はないが過剰生産された商品、傷があり安心してご使用いただける商品、革タグがついていない商品など、様々な理由によりコーチ直営アウトレット店で販売されている商品のことを指します。



海外直営店で購入した商品です。



低価格にてご提供させていただいておりますので、ご了承の上ご購入下さい。



完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。



こちらの商品は簡易包装での発送となりますので予めご了承下さい。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

ショルダーバッグ

26

ブラック

クロスボディバッグ

73995