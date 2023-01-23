『ブライトライトME bright light【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 33分に出品され03月24日 12時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2018年ごろ購入

愛用していたため、外装に傷や汚れがあります



しかし、ライトは新品に変えてから一ヶ月と使っていないため、ややお高めの値段で出品しています。

送料のこともあるため、ご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>その他 商品の状態: やや傷や汚れあり