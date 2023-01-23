『サンバ OG / SAMBA OG / 22.5cm アディダス B75806【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 04時 39分に出品され05月09日 04時 39分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年大人気のサンバ、ホワイト×ブラックのスニーカーです。

履く度に柔らかいブラシで手入れをしていました。

自分は黒白タイプをよく履き、こちらの出番が少ないため出品させて頂きます。



レザー部分が柔らかく(個人主観)、一足持っていると今年顔になれるシューズだと思います(^^)



購入先

BILLY’S オンライン



使用回数

2024年3月購入から10回ほど



当方、幅広甲高でフィット感がある履き心地が好みです。

ニューバランス996:22.5

NIKE:23

adidasガゼル:22

を履いています。

ご参考までによろしくお願い致しますm(_ _)m



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 22.5cm ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ サンバ

OG

/

SAMBA

OG

/

22.5cm

アディダス

B75806