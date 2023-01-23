『【着物と帯 時流】N24352◇正絹 京袋帯◇リバーシブル 献上柄 梅 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 09時 39分に出品され04月24日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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とてもオシャレな京袋帯です。

紬のお着物などのカジュアルな装いに

名古屋帯より 少し重厚感があり

上品に着こなして頂けます❣️

幅出しも可能なので とても便利な帯です(*´꒳`*)



◆サイズ…幅 約31.5㎝ 長さ 約358㎝

◆素材…正絹

◆合わせるお着物…付下げ、色無地、江戸小紋、小紋など幅広くご着用頂けます。

◆着用シーズン…春秋冬のスリーシーズン

◆着用シーン…挨拶回り、お祝い、お茶会、パーティーから普段着物まで 幅広くご着用頂けます。

◆リサイクル品ですが綺麗です。



#時流の名古屋帯 ←その他名古屋帯はこちら



#時流N34352



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＊検品に細心の注意をしておりますが 見落としがある場合があります。

きちんと対応させて頂きますので ご理解頂けると嬉しいです。

また 神経質な方のご購入はご遠慮ください。



＊新品ではありませんので 完璧をお求めの方

神経質な方のご購入は ご遠慮ください。





＊お色に関しまして

実物に近い色になる様に 心がけておりますが

お使いのパソコンやスマートフォンにより

実物とは 若干異なってしまうことがございます。



＊お値段をお安く設定しております。

送料を抑えるため小さく折り畳んでの発送になりますので

ご了承下さいませ。

また らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合が

ございますので ご了承くださいませ。





＊袋帯 名古屋帯 着物も多数出品しております。

まとめて ご購入の方は 割引致しますので

お気軽に ご相談ください( ´ ▽ ` )





＊即購入 大歓迎です( ´ ▽ ` )





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時流】N24352◇正絹

京袋帯◇リバーシブル

献上柄

梅

美品