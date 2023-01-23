『【着物と帯 時流】N24352◇正絹 京袋帯◇リバーシブル 献上柄 梅 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 09時 39分に出品され04月24日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
R6SK1075 色無地 白 薄灰 無地 シンプル シルク 着物
¥ 8580
名古屋帯 正絹 作家物 菊 葡萄の暈し染 ちりめん 仕立て糸有 U-935
¥ 7410
和装小物 手提げバッグ 着物 和服 美品 記念日 振袖 成人式 冠婚葬祭
¥ 10920
正絹 大島紬 リバーシブル全通袋帯《かすり柄/波格子》
¥ 9282
☆sale☆真っ赤な蝙蝠が笑う＊名古屋帯
¥ 7644
小紋 総絞り アイボリー 華紋 カラフル 身丈163.5cm 袷 お洒落 正絹
¥ 10530
名古屋帯 塩瀬 長尺 鮮やかな赤に花模様 九寸 正絹 着物 RO-1337
¥ 7644
三松 東レシルック 袷 着物 【単品】 ドットたて菊七宝 付け下げ（青系）
¥ 16380
ますいわ屋 訪問着 刺繍 菊 花模様 ぼかし染め 桔梗 着物 101a d
¥ 12285
ご専用 夏小紋 正絹 絽 型絵染 裄長め ブラック
¥ 13900
成人式 正絹振袖 濃緋のレトロ調０１３
¥ 11700
夏着物 セミアンティーク 一つ紋 付下げ 訪問着
¥ 11700
美品 正絹 着物 トールサイズ“和を舞い降りる梅や椿、菊や萩☆”小紋 B-84
¥ 10140
suger アイシーフラワー牡丹浴衣
¥ 9984
大島紬 着物 未使用 正絹 袷 身丈159cm M A1013-9
¥ 13000
振袖 暗赤色 花柄刺繍 成人式 L L 正絹 可愛い シンプル フリル レース
¥ 44880
専用帯179 128 二本セット●やまと誂製 高級 正絹 鳥獣戯画 辻ヶ花 六通
¥ 11000
希少品 証紙あり着尺 一反物 本場純泥染め大島紬長さ12m保証 幅38cm
¥ 12870
落札価格8190円
43 入札履歴
終了
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