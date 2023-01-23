『(中古)Woolrich 長袖ネルシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 12時 40分に出品され03月09日 12時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの歴史】

Woolrichは1830年に設立され、アメリカのアウトドアファッションの先駆者として知られています。高品質な素材とクラフトマンシップで、多くのファンに愛されています。



【デザインと機能性】

このネルシャツは、ベージュと黒のチェック柄が特徴で、カジュアルなスタイルに最適です。前面には2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【素材の特性】

オリジナルファブリックを使用しており、耐久性と快適さを提供します。長袖デザインは、季節を問わず着用できるアイテムです。



- ブランド: Woolrich

- 色: ベージュと黒のチェック

- 素材: オリジナルファブリック

- スタイル: 長袖シャツ

- ポケット: 前面に2つのポケット

- ボタン: フロントボタン

- 設立年: 1830年

- ラベル: Original Fabric



着丈約80㎝

身幅約54㎝

袖丈約80㎝



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ (中古)Woolrich

長袖ネルシャツ