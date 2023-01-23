『ステューシーLサイズ★8ボール HOODIE パーカー stussy グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 19時 50分に出品され04月01日 19時 50分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グレー



袖丈...長袖



タイプ...プルオーバー



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新品、未使用！！





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様々な種類のSTUSSY出品中です！

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#品質保証STUSSY







型式 1924758







商品名:STUUSY 8 BALL ZIP HOOD

（ステューシー エイトボールジップ フード）





STUSSY (ステューシー)





日本では、売り切れ続出









カラー：グレー

素材：コットン80％ ポリエステル20％

サイズ：Lサイズ







【サイズ一覧】

S 身幅53cm 着丈70cm 袖丈64cm

M 身幅56cm 着丈72cm 袖丈68cm

L 身幅59cm 着丈75cm 袖丈72cm

XL 身幅62cm 着丈77cm 袖丈73cm







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ペアやカップルコーデのお揃いにも最適で、

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STUSSY stussy Stussy ステューシー











カラー...グレー

袖丈...長袖

ポケット...あり





...グレー

袖丈...長袖







ステューシー モデル名...8ボールロゴ





15260 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ステューシーLサイズ★8ボール

HOODIE

パーカー

stussy

グレー