『デジタルビデオカメラ JVC Everio GZ-E565n【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 00分に出品され03月22日 22時 00分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ジェイブイシー
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落札価格7566円
355 入札履歴
終了
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