『デジタルビデオカメラ JVC Everio GZ-E565n【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 22時 00分に出品され03月22日 22時 00分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JVC Everio GZ-E565 デジタルビデオカメラです。2014年購入しました。

通常のバッテリーのほか、長時間対応の予備バッテリーを一緒に付けます。

あまり使用していませんが状態は写真のとおりです。中古品でありますのでご了承よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイブイシー