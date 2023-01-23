『VETEMENTS 16AW Heavy Metal Tee スカル バック【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 19時 39分に出品され05月07日 19時 39分に終了予定です。即決価格は33,120円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェトモン Tシャツ 半袖 16AW Heavy Metal Tee スカル バック プリント ヘビーメタル Tシャツ MF17TP14







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【ブランド】VETEMENTS / ヴェトモン





【商品状態】



【サイズ】XS



衣长約79CM 袖长約26CM 身幅約61.5CM 肩宽約50CM

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



採寸などUSEDアイテムになりますので多少の誤差はご了承ください。



購入後着る機会が無いので出品致します。

返品はすり替え防止のためお断りしております。

何卒よろしくお願い致します。





(^^)よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ VETEMENTS

16AW

Heavy

Metal

Tee

スカル

バック