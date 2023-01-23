『vintage アンゴラ混 インナー パープル ロング丈 チェスターコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 21時 42分に出品され03月29日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐アンゴラ配合でしっとりとした触り心地で、裏地のパープルがかなりカッコいいです。画像の一枚目、二枚目が実物に近いお色となっておりますので、宜しくお願い致します。かなりおおきめな作りになっております。



⭐色柄



⭐サイズ L



⭐トラブル防止の為にも気になることがありましたら質問宜しくお願い致します



肩幅49・身幅59センチ

着丈115センチ・袖丈 63センチ







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カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ vintage

アンゴラ混

インナー

パープル

ロング丈

チェスターコート