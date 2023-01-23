『ハート シトリン リング シトリン 指輪【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 10時 06分に出品され03月07日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シトリン

ハートシェイプ



シルバー925



リング





フリーサイズ （10号〜18号位）

※サイズを合わせてからお届けさせていただきますので、ご注文の際はご希望のサイズをお知らせください





縦：6.8ミリ



石幅：6.8x6.5ミリ（枠を含む）



g







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たくさんの石の中から厳選して選び

１点ずつ大きさが違うため

特注でリングを作っています



海外市場と直接取引し加工しているので

すべて一点もののアクセサリーになります

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※より詳しくご覧になりたい方は、ライブ配信にお越しください。



※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。















#momiaccessory



カラー...イエロー



材質...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ハート シトリン リング シトリン 指輪