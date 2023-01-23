『送料無料！ビンテージB-3 ムートン フライト レザージャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 26分に出品され03月06日 13時 26分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 およそ30年前のビンテージ品です♪

当時のしっかりした作りで、とても暖かいです！



およそサイズは以下です。肩幅48㎝、身幅54㎝、着丈63㎝



ビンテージアイテムの為、スレによる生地の剥離がありますが、雰囲気のある一着になっています。劣化は有りますが着用に差し支えないレベルです。

ビンテージをご理解の上、ノークレームにてご購入ください。

状態等についてご不明な点、ご質問はお気軽にお問合せくださいませ。



サイズ38 AIRDROP COMPANY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

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