『新品未使用 Supreme 24SS Backpack【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 16時 27分に出品され04月01日 16時 27分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名：Supreme 24SS Backpack

■購入先：Supremeオンライン

■状態：新品未使用

■カラー：Black

■サイズ：23L

■付属品：タグ付き袋



Supremeオンラインで購入したものです。

袋に入ったままの新品未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用

Supreme

24SS

Backpack