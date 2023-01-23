『【超美品】コムデギャルソン テーラードジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 10分に出品され03月27日 17時 10分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #コムデギャルソンオムプリュス

#COMMEdesGARCONSHOMMEPLUS



【ブランド】コムデギャルソンオムプリュス COMME des GARCONS HOMME PLUS

【品番】PM-J067 AD2003

【商品】リネン テーラードジャケット ブレザー 裏地総柄

【表記サイズ】S

【素材】本体：リネン70％ コットン30％ 別布：コットン100％

【色】グレー

【仕様】3B

【状態】使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。 ※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。

【備考】PM-J067 AD2003 株式会社コムデギャルソン



肩幅···41cm

身幅···46cm

袖丈···64cm

着丈···71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【超美品】コムデギャルソン テーラードジャケット