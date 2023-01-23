『BRIEFING ブリーフィング◆ミニショルダーバッグ 黒◆新品未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 06時 12分に出品され04月28日 06時 12分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは万能な斜め掛け出来るミニショルダーです。



ベイクルーズとのコラボで凄く格好良くてちょっとしたお出かけに便利なバッグです。



スマホやお財布も収納出来ます！



公式からですがサイズは上部横幅200mm×高さ240mm×マチ75mmです。定価12100円しました。



サイズ的に老若男女にお持ち頂けるマルチなショルダーバッグです。



プレゼントにも最適ですよ！BRIEFINGショッパーお付けします！



即購入歓迎致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BRIEFING

ブリーフィング◆ミニショルダーバッグ

黒◆新品未使用