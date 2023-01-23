『RANDA キルティングバックルニットドッキングブーツ ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 03時 59分に出品され04月12日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 通販で購入しましたがサイズが合わず、返品期間も過ぎてしまったため出品します。

玄関で片足だけ試しで入れただけ、買った当時のきれいな状態です。



これからの時期に大活躍のショートブーツです。

下記は公式サイトの情報です。

サイズ LL(25.5)

色 ブラウン

足幅 8.2cm

ワイズ 22.5cm

筒丈 16cm

履き口 24cm

足首 24.5cm

ヒールの高さ 6.5cm



定価15,950円

箱等は届いたままの状態でお送りいたします。

通販で購入したので箱の四隅が少し潰れてしまってます。

ご了承いただける方のみご購入をお願いします。

お値下げ不可



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ランダ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ RANDA

キルティングバックルニットドッキングブーツ

ブラウン