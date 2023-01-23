『Apple AirPods ワイヤレスイヤフォン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 48分に出品され03月17日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【付属品】

充電ケースとイヤフォンが含まれており、すぐに使用を開始できます。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods Pro

- 色: ホワイト

- 付属品: 充電ケース、イヤフォン、充電コード

- イヤフォンタイプ: ワイヤレス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり