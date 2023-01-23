『DOLCE & GABBANA デニムブルー テーラードジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 37分に出品され03月18日 17時 37分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

DOLCE & GABBANAは、ラグジュアリーなデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このジャケットは、その洗練されたスタイルと独自のデザインで、特別な場面にも最適です。



【デザインと素材】

デニムブルーの色合いが特徴的で、カジュアルながらもエレガントな印象を与えます。裏地には可愛らしい猫柄が施されており、着用時にさりげない個性を演出します。



【機能性】

ダブルブレストのスタイルとフロントポケットが実用的で、スタイリッシュな外観を保ちながらも機能性を兼ね備えています。



- ブランド: DOLCE & GABBANA

- 色: デニムブルー

- 裏地デザイン: 猫柄

- スタイル: ダブルブレスト

- ポケット: フロントポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DOLCE

&

GABBANA

デニムブルー

テーラードジャケット