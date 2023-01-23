『新品 THE NORTH FACE NEW SIERRA DOWN Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 22時 17分に出品され04月16日 22時 17分に終了予定です。即決価格は16,060円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE NEW SIERRA DOWN JACKET

ノースフェイス ニュー シエラ ダウン ジャケット



新品 未使用 正規品 日本未入荷

カラー: ブラック BLACK

サイズ: M size 着丈:72cm 肩幅55cm 胸囲127cm 袖丈60cm

男女OK





フロント、バックにハーフドームロゴの刺繍が施された機能性に優れたダウンジャケット。

左袖のロゴラベルがアクセントになっています。

ジップ＋ベルクロ＋スナップのスタンドカラーで首元もしっかり暖かく着用でき、インナーポケット含め、多数のポケットがあるので収納力に優れています。

袖口はマジックテープが配され、裾にはドローコードが付き、冷たい外気の侵入を防いでくれます。

サイズ感はややルーズめに仕上げられており、リラックスして着ていただける着用感。

タウンユースはもちろんのこと、冬のアウトドアシーンでも活躍してくれる本格ダウンブルゾンです。

ユニセックス商品なのでメンズ、レディース問わずお使いいただけます。





THE NORTH FACE WHITELABEL NUPTSE ASPEN ノベルティ ヌプシ アスペン バルトロ マウンテン ホワイトレーベル 海外限定 韓国限定



カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

季節感···冬

素材(詰め物)···ダウン

サイズ···M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

THE

NORTH

FACE

NEW

SIERRA

DOWN

Mサイズ