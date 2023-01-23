『北村匠海着用 TOMMY HILFIGERマウンテンパーカー トミーヒルフィガー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 17時 47分に出品され03月19日 17時 47分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMMY HILFIGERのUtility Capsule マウンテンパーカーです。



2、3年前くらいに手に入れましたが、試着をしたまま結局一度も着用しないまま眠っていましたのでほぼ未使用です。



よろしくお願い致します。



定価 ¥53,900



サイズ M

着丈 100.4cm

身幅 69.4cm

肩幅 52.0cm

袖丈 66.8cm



原産地：中国

素材：＜表地＞：ナイロン100％

＜裏地＞：ポリエステル100%

＜中わた＞：ポリエステル100%

＜イミテーションファー表面＞：ポリエステル55%、アクリル45%

＜イミテーションファー後ろ＞：ポリエステル100%

＜リブ＞：ポリエステル98%

ポリウレタン2%

サイズ：M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 北村匠海着用 TOMMY

HILFIGERマウンテンパーカー トミーヒルフィガー