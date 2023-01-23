『カシオ エディフィス EFB-301J デイト ラウンド 白系文字盤 腕時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 23時 26分に出品され03月03日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 専用出品です！



他の方はご購入ご遠慮下さいませ。





【商品】

カシオ エディフィス EFB-301J デイト ラウンド 白系文字盤 腕時計 ピンクゴールド×ホワイト CASIO EDIFICE



【サイズ】

ケース縦 4.9 ケース横 4.5 cm

文字盤縦 3.8 文字盤横 3.7 cm



【状態】

中古品のため画像でのご判断をお願いいたします。

ピンクゴールド×ホワイトでとても高級感もありおしゃれな腕時計です！

特に目立つ傷汚れもなく綺麗です！ベルトも同様です。風防も傷、曇りありません。



時間の狂いもないですが、電池残量不明です。



箱もダメージありますが全て揃っております。全て付属致します！



ペット、喫煙者いませんのでアレルギーのかたもご安心してご購入下さいませ♪



【発送】

ご購入頂いてから翌日発送となります！

プチプチと巻き段ボール又は段ボールで発送いたしますので、中身が露出する事が無いのでご安心下さいませ♪



お互い気持ちの良いお取引になるよう心がけておりますので宜しくお願いいたします♪



文字盤カラー...ホワイト

ベルトカラー...ブラウン

付属品...箱(ケース)

付属品...箱(ケース), 説明書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオエディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ カシオ

エディフィス

EFB-301J



デイト

ラウンド

白系文字盤

腕時計