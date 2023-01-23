『HWY TATOO STUDIO YAMADA コーチジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 04時 27分に出品され04月11日 04時 27分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATOO STUDIO YAMADA オモシーチャンネルのLENさんも愛用のHWY コーチジャケットです。

数量限定の即完モデルで同デザインは再販もないため、是非この機会にどうぞ！

試着のみ新品未使用です。定価は22000円です。



Lサイズ

着丈73㎝(コードで調節可).身幅63㎝.袖丈65㎝

※165㎝以下や185㎝以上など余程小柄や大柄な方でない限りはLサイズがベストかと思います。



裏地はボアになっているため秋や春先のツーリングにはTシャツやロンTの上が心地良く、もちろん冬にインナーを着込んでも最後にこちらを羽織るだけで防寒しつつも格好がつくかと思います。

バイカーでない方もコーチジャケットは気軽に羽織れるアイテムになってますので、是非どうぞ。



デザインはHWYHWYらしく前後左右にTattoo Flashが散りばめられています。











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TATOO STUDIO YAMADA TOKYO SLOW LIFE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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