『Magic Trackpad 2 スペースグレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 09時 20分に出品され05月08日 09時 20分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【週末限定値下げ中】



ほぼ使用しておらず目立つ傷や汚れはありません。

美品です。



付属ケーブル、付属書類はそのまま入っています。



禁煙、ペット無し、安静な環境で丁寧に扱っています。

精密機器、開封済み、使用済みであることをご理解の上ご購入下さい。



●付属品

トラックパッド本体

付属ケーブル（未使用）

付属書類

外箱



定価は税込で16,280円ですので、お買い得だと思います。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル