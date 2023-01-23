『美品Cremona(クレモナ) ファー コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 10時 15分に出品され03月21日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cremona クレモナ コート

★美品 (自宅保管のためご理解いただける方ご検討ください。)

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サイズ9A9

カラー···ブラック

着丈···ロング/ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: クレモナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品Cremona(クレモナ)

ファー コート