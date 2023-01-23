『三松 東レシルック 袷 着物 【単品】 ドットたて菊七宝 付け下げ（青系）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 19時 37分に出品され03月07日 19時 37分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|フリフ
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¥ 11000
希少品 証紙あり着尺 一反物 本場純泥染め大島紬長さ12m保証 幅38cm
¥ 12870
SO-497 袋帯 六通 正絹 新品未使用 紫菊 白菊 銀糸 逸品
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新品 未使用 正絹 単衣 紅型 泊型 作家 ハイビスカス 手描 草木染め 薄紫
¥ 16950
408my27◆長尺 銀通し 袋帯 花文 銀糸刺繍◆美品
¥ 10750
洒落袋帯 正絹 紬 暈しに段ずらし 全通 k-9917
¥ 10075
《niji様専用★裄直し＋2点単衣塩沢お召◆絣の濃淡ラインNB7-1TY6-1》
¥ 18000
草履バッグセット 帯地 ふくれ織り 白 金 銀 フリーサイズ u102
¥ 10660
Y1745◇正絹 滝泰謹製 絞り 手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 10010
【着物と帯 時流】N24461y◇正絹 九寸名古屋帯◇長尺 リス 珍しい柄
¥ 13950
アンティーク名古屋帯 刺繍 折り鶴
¥ 7020
小花 唐花模様 錦糸 袋帯 着物 105a p
¥ 13533
藤井寛 ピンクベージュ系 雲取り 金駒刺繍 訪問着
¥ 59000
留袖 豪華汕頭刺繍 袷 桑茶 白半衿付き
¥ 17550
【着物と帯 時流】K24622◆正絹 小紋◆杢目絞り 白色 美品 裄64丈157
¥ 8424
単衣 紬着物 飛び柄 抽象織模様 呉竹鼠色 しつけ糸 K-3588
¥ 11570
新品未使用 正絹 リバーシブル 半幅帯 花柄 小桜 和装 お稽古 着物
¥ 7410
結城反物 解き洗い済み 亀甲柄
¥ 9984
落札価格16380円
909 入札履歴
終了
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