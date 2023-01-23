『三松 東レシルック 袷 着物 【単品】 ドットたて菊七宝 付け下げ（青系）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 19時 37分に出品され03月07日 19時 37分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三松 セミフォーマル 付け下げ ブルー系



着物種類···お仕立上がり着物、付下げ

東レシルック

ブルーグレー、シャンパンゴールドなどの刺繍入り



定価85800





◆完売商品

一点のみ出品となります

【モデルさん着用の帯も出品しています】



（また着物の色違いの帯とのセットも出品しております）







ふりふブランドなどを立ち上げている

三松さんの付け下げ訪問着になります





カジュアルな付け下げ感覚のお着物となっておりますが商品としては付け下げで販売されている着物です



七五三、お正月や卒業式、入学式

ちょっとしたお祝い、イベントなどに

おすすめです



刺繍がとっても可愛らしい着物です



小物使いで大人しくも華やかにも演出して下さい・*





お安く出品させていただきますので

お値下げ不可となります



サイズは写真にてご確認ください





◆発送は宅急便利用いたします







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カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 三松 東レシルック 袷 着物 【単品】 ドットたて菊七宝 付け下げ（青系）