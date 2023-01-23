『ラシット ショルダーバッグ 2way 肩掛け 斜め掛け ナイロン グレージュ系【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 19時 42分に出品され04月27日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※当店の取り扱っている商品は全て国内の正規品取扱卸業者からの買い付けを行い、検品鑑定を行い出品しておりますので、安心してお買い求め下さい。



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⚫︎購入元

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋



#ことのはshop

#ことのはのラシット

#ことのはのバッグ

コメントなし、即購入、大歓迎です！



⚫︎ブランド

ラシット russet



⚫︎アイテム

ショルダバッグ ワンショルダー 肩掛け 斜め掛け 総柄



⚫︎サイズ

ヨコ 約30〜35cm

タテ 約21〜25cm

マチ 約11cm

ハンドル 本体まで約27cm

ショルダーストラップ 本体まで 約39〜65cm (調節可能な場合は最長を記載)





平置き実寸。





状態 A

特に大きな目立つ傷など無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です！



S : 新品又は、未使用品

SA : ほとんどダメージがなく、状態が良い商品

A : 多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品

B : 一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品

C : 一般的な中古品で、傷や汚れなどダメージが目立つ商品

D : 中古品の中でも傷や汚れなどのダメージが目立ち、難有の商品



写真を良くご確認しての購入をお願い致します。



小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。





⚫︎カラー

グレー系 グレージュ系



⚫︎素材

ナイロン レザー



⚫︎付属品

ショルダーストラップ





⚫︎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※全て1点物となります。





管理番号 S202612EG57



カラー···グレー



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ラシット

ショルダーバッグ

2way

肩掛け

斜め掛け

ナイロン

グレージュ系