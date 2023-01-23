『Mcmachan Woolen 花 ニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 26分に出品され04月14日 04時 26分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 撮影時のみハンガーにかけております。



〈素材〉





ウール





〈採寸(cm)〉



肩幅 59.5

着丈 72

身幅 63.5

袖丈 53







〈状態〉



特に目立った傷や汚れはございません。





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Mcmachan

Woolen



花

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