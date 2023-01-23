『LORISTELLA 新品 レザーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 15分に出品され03月23日 13時 15分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 TOMORROWLANDにて購入

タグ付いたまま



価格 37400円



カラー ブラック



素材 レザー

イタリア製





サイズ写真4枚目載せました



カラー...ブラック



よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LORISTELLA

新品

レザーバッグ